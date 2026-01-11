Wolfsburg kassiert höchste Bundesliga-Niederlage

Der VfL Wolfsburg hat die höchste Niederlage seiner Geschichte in der Fußball-Bundesliga kassiert. Vor dem 1:8 (1:2) am Sonntagabend beim deutschen Rekordmeister Bayern München hatten die Niedersachsen dreimal 0:6 verloren, in den Saisons 2016/17 und 2018/19 ebenfalls gegen die Münchner. Auch gegen Borussia Dortmund hieß es in der Spielzeit 2022/23 am Ende 0:6.

"Das war ein kompletter Ausfall", sagte Sportdirektor Pirmin Schwegler bei DAZN: "Wir haben viel zu viele Fehler gemacht. Damit besteht man in der Bundesliga nicht."

Deutlich wurde auch Defensivspieler Kilian Fischer. "Das 1:8 ist schon peinlich. So darf man nicht einbrechen", sagte Fischer, dem ein Eigentor unterlief. Viel Zeit, um die Wunden zu lecken, hat der VfL nicht. Bereits am Mittwoch steht das wegweisende Spiel gegen den FC St. Pauli an. "Es steckt mehr in der Mannschaft. Wir haben schon gezeigt, dass wir ein anderes Gesicht zeigen können. Das müssen wir schnell wieder tun", sagte Schwegler.