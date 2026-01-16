Wolfsburg ohne Torjäger Pejcinovic gegen Heidenheim

Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg muss im Duell mit dem 1. FC Heidenheim auf Torjäger Dzenan Pejcinovic verzichten. Der Stürmer wird am Samstag (15.30 Uhr/Sky) angeschlagen fehlen, laut Trainer Daniel Bauer habe es im Spiel gegen den FC St. Pauli (2:1) bei dem 20-Jährigen am Mittwoch "eine leichte Problematik mit dem Fuß" gegeben.

"Er hat sich durchgebissen und das Siegtor geschossen, worüber wir alle unfassbar happy waren", sagte der Coach am Freitag. Der Verein hoffe, dass Pejcinovic nicht längerfristig ausfällt, erklärte Bauer, "aber Fakt ist, dass er morgen nicht zu Verfügung steht".

Pejcinovic war in den vergangenen drei Spielen für den VfL erfolgreich gewesen. Gegen den SC Freiburg (3:4) und bei der Schmach bei Bayern München (1:8) hatte er jeweils die Wolfsburger Tore geschossen, zuletzt war er mit seinem Siegtreffer in der Schlussphase maßgeblich am Befreiungsschlag gegen St. Pauli beteiligt.

Gegen Bundesliga-Schlusslicht Heidenheim soll Mohamed Amoura Pejcinovic in der Sturmspitze ersetzen. Der Angreifer, der nach seiner Rückkehr vom Afrika-Cup am Mittwoch von der Bank gekommen war, ist laut Bauer bereit für die Startelf. Neben Pejcinovic fällt auch Mittelfeldspieler Mattias Svanberg krankheitsbedingt aus. Dafür soll der zuletzt angeschlagene Jesper Lindström, der in dieser Saison auf lediglich zwei Kurzeinsätze kommt, wieder im Kader stehen.