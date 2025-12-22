Wolfsburg verpflichtet Leihspieler Kumbedi fest

Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg wird auch in den nächsten Jahren auf die Dienste von Sael Kumbedi setzen. Wie der Verein am Montag mitteilte, hat die den Franzosen betreffende "zuvor vereinbarte Kaufoption inzwischen gegriffen". Im Sommer hatte sich Kumbedi den Wölfen zunächst auf Leihbasis vom französischen Erstligisten Olympique Lyon aus angeschlossen. Der 20-jährige Rechtsverteidiger erhält einen Vertrag bis Sommer 2029.

Kumbedi debütierte am siebten Spieltag für die Wölfe, seitdem kommt der U21-Nationalspieler auf zehn Pflichtspieleinsätze. Mit nur vier Siegen aus 15 Bundesligapartien hinken die Niedersachsen in der laufenden Saison ihren eigenen Ansprüchen weit hinterher.