Wolfsburg verpflichtet Shiogai von NEC Nijmegen

Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg hat den japanischen Offensivspieler Kento Shiogai verpflichtet. Wie der Verein am Dienstag bekannt gab, erhält der 20-Jährige einen Vertrag bis Juni 2030 in der Autostadt. Er kommt vom niederländischen Erstligisten NEC Nijmegen.

"Kento ist ein junger und talentierter Spieler, der viel Potenzial mitbringt. Er zeichnet sich auf dem Platz durch Tempo, Intensität und starkes Pressing aus und verfügt über Tugenden, die sehr gut zum VfL Wolfsburg passen", sagte Sportdirektor Pirmin Schwegler.

In Japan durchlief Shiogai seine fußballerische Ausbildung bei Kugayama HS und Keio University. Im Sommer 2024 wechselte er zum NEC Nijmegen in die Niederlande. Dort traf der Japaner in der laufenden Saison in 14 Pflichtspielen neunmal.