Zwei Spiele Sperre für Unions Köhn

Bundesligist Union Berlin muss für zwei Spiele auf Außenverteidiger Derrick Köhn verzichten. Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) sperrte den 26-Jährigen, nachdem er am Donnerstag im Ligaspiel beim FC Augsburg (1:1) in der 89. Minute die Rote Karte wegen rohen Spiels gesehen hatte.

Köhn hatte Augsburgs Samuel Essende im Zweikampf mit gestrecktem Bein am Kopf getroffen. Union und Köhn haben dem Urteil zugestimmt, dieses ist damit rechtskräftig.