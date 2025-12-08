2022 als Motivation? Toppmöller: "Das ist Geschichte"

Dino Toppmöller will die historische Sternstunde von 2022 im Duell mit dem spanischen Fußball-Primus FC Barcelona gedanklich ausblenden. "Es war mit Sicherheit ein ganz tolles Erlebnis für alle, die dabei waren und es mit Eintracht Frankfurt halten", sagte der Trainer der Eintracht vor dem Wiedersehen im Camp Nou am Dienstag (21.00 Uhr/Prime Video): "Aber auch das ist mittlerweile Geschichte. Eine sehr schöne Geschichte, aber eben auch vorbei."

Im April 2022 hatte Frankfurt zuletzt im katalanischen Fußballtempel gastiert und Barca durch ein 3:2 im Viertelfinale der Europa League vor rund 30.000 mitgereisten Frankfurter Fans ausgeschaltet. "Da kam einfach viel zusammen in dem Moment, nichtsdestotrotz liegt das ein paar Jahre zurück", betonte Mittelfeldspieler Mario Götze. "Aus der Vergangenheit kann man sich leider wenig kaufen. Es war ein einmaliges Erlebnis, aber wir freuen uns morgen auf unser Erlebnis."

Wie er seine Mannschaft nach der herben 0:6-Pleite gegen RB Leipzig angesprochen hat, verschwieg Toppmöller. Er werde "keine Einblicke geben, was bei uns hinter verschlossenen Türen in den letzten zwei Tagen passiert ist", sagte er. Nach so einer Klatsche müsse er aber "Dinge ansprechen und mal den Finger in die Wunde legen. Das ist ganz klar. Das hat uns nicht gefallen und das wollen wir wiedergutmachen." Dabei wird der Eintracht Michy Batshuayi fehlen, der Stürmer zog sich gegen RB Leipzig einen Mittelfußbruch zu und war am Montag operiert worden, wie der Verein mitteilte.

Dass seine Mannschaft nur gut 72 Stunden nach dem Leipzig-Debakel schon in Barcelona antreten muss, sieht Toppmöller als Segen anstatt als Fluch. "Das Gute ist, dass wir direkt die Chance haben, es besser zu machen", sagte er: "Wir müssen uns auf die Dinge fokussieren, die wir in der Hand haben. Unsere Einstellung, unsere Körpersprache, unser Einsatz."