Alonso will Ruhe bewahren: "Stecken da alle zusammen drin"

Xabi Alonso will trotz der anhaltenden Diskussionen um seine Arbeit bei Real Madrid Ruhe bewahren. "Wenn man Trainer von Real Madrid ist, muss man darauf vorbereitet sein, solche Situationen mit Ruhe, Einheit und Verantwortung zu bewältigen", sagte der 44-Jährige vor dem Champions-League-Spiel gegen Manchester City am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN).

Nach nur zwei Siegen aus den vergangenen sieben Spielen steht Alonso in Madrid mächtig unter Druck. Laut spanischen Medien muss er bei einer Niederlage gegen City mit seiner Entlassung rechnen, längst wird über mögliche Nachfolger diskutiert.

Zuletzt wurde darüber hinaus häufiger über Alonsos angeblich angespanntes Verhältnis zu Teilen seiner Mannschaft berichtet. "Wir stecken da alle zusammen drin, in guten wie in schlechten Zeiten", betonte Alonso am Dienstag jedoch. Die Mannschaft sei "vereint" und "mental darauf vorbereitet, alles zu bewältigen, was auf uns zukommt".

Im Fußball könne sich "alles, zum Guten oder Schlechten, schnell ändern", ergänzte der Baske. Er habe einen "großen Willen, den Ärger zu überwinden", so Alonso: "Du musst dich anpassen und lernen. Es gibt gute Tage und weniger gute. Aber wir machen Fortschritte in jedem Spiel. Wir müssen diese Situation angehen, um sie zu wenden."