Bayer: Andrich gegen Eindhoven dabei - Tella fällt aus

Der deutsche Vizemeister Bayer Leverkusen kann im wichtigen Champions-League-Heimspiel gegen die PSV Eindhoven auf Kapitän Robert Andrich zurückgreifen. Der angeschlagene 31-Jährige (Adduktorenprobleme) absolvierte das Abschlusstraining und "sollte bereit" sein, sagte Trainer Kasper Hjulmand vor der Partie am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN). Ausfallen wird neben Torjäger Patrik Schick (Oberschenkelverletzung) auch Offensivspieler Nathan Tella, den Nigerianer plagen seit drei Wochen Knieprobleme.

Nach dem unbefriedigenden 2:2 zum Königsklassen-Auftakt beim FC Kopenhagen sind die Leverkusener angesichts des brettharten Herbstprogramms (Titelverteidiger Paris Saint-Germain, Benfica Lissabon, Manchester City, Newcastle United) unter Zugzwang. "Der Druck ist immer da. Aber wir denken nur an dieses Spiel", sagte Hjulmand: "Wenn wir unser Spiel durchziehen, haben wir immer eine Chance, zu gewinnen."

Am Mittwoch gibt es dabei gleich mehrere Wiedersehen: Bayers Rekord-Einkauf Malik Tillman trifft auf seinen Ex-Klub, zudem kehrt PSV-Trainer Peter Bosz an seine alte Wirkungsstätte zurück. Der Niederländer hatte die Werkself zwischen 2019 und 2021 gecoacht.