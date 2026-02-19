Bayer zufrieden, aber gewarnt: "Nur die erste Halbzeit"

Die knifflige Auswärtsaufgabe ist gelöst, doch eine entscheidende Hürde muss Bayer Leverkusen auf dem Weg ins Achtelfinale der Champions League noch überwinden. "Der erste Schritt ist gemacht. Wir haben verdient 2:0 gewonnen und wollen es im Rückspiel nun fertig machen", sagte Kapitän Robert Andrich nach dem überzeugenden Erfolg beim griechischen Double-Gewinner Olympiakos Piräus in den Play-offs.

Auf dem Erreichten wollte sich Andrich vor dem zweiten Duell am Dienstag (21 Uhr/DAZN) nicht ausruhen, doch er freute sich über einen "weiteren Entwicklungsschritt" seiner Mannschaft. Die habe in Griechenland im Notfall auch mal auf das "schöne" Spiel verzichtet. Die 0:2-Niederlage im Hexenkessel von Piräus in der Ligaphase vor rund vier Wochen sei dabei sehr lehrreich für die Werkself gewesen, wie der Kapitän betonte: "Das hilft auf jeden Fall sehr. Wir haben in gewissen Phasen daraus gelernt."

Auch Kasper Hjulmand war im Anschluss zufrieden. "Ein 2:0-Auswärtssieg ist gut für das erste Spiel", sagte der Leverkusener Trainer, warnte aber: "Es ist nur die erste Halbzeit. Wir haben eine gute Möglichkeit, aber es ist noch nicht vorbei und wir müssen noch ein gutes Spiel machen."

Vor dem Rückspiel steht für Bayer zunächst das nächste Ligaspiel an. Am Samstag (15.30 Uhr/Sky) wartet eine Partie bei Union Berlin auf den deutschen Vizemeister.