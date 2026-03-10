Bayern in Bergamo: Kane auf der Bank

Fußball-Rekordmeister Bayern München startet ohne Stürmer Harry Kane in die K.o.-Phase der Champions League. Der Engländer, der zuletzt wegen eines Schlags auf die Wade ausgefallen war, sitzt im Achtelfinal-Hinspiel bei Atalanta Bergamo (21.00 Uhr/Prime Video) zunächst auf der Bank. Stattdessen beginnt erneut Nicolas Jackson in der Sturmspitze.

Trainer Vincent Kompany nimmt sechs Änderungen an seiner Startelf vor. Im Vergleich zum 4:1 gegen Borussia Mönchengladbach am vergangenen Freitag, bei dem Jackson Kane bereits ordentlich vertreten hatte, beginnen Jonathan Tah und Josip Stanisic anstelle von Min-Jae Kim und Tom Bischof in der Defensive an der Seite von Dayot Upamecano und Konrad Laimer, Aleksandar Pavlovic ersetzt Leon Goretzka im defensiven Mittelfeld.

Hinter Jackson bilden Michael Olise und Serge Gnabry mit Luis Díaz die offensive Dreierreihe, Lennart Karl und Jamal Musiala rücken auf die Bank. Zudem vertritt Jonas Urbig wie erwartet den erneut verletzten Kapitän Manuel Neuer.