Bayern wieder mit Kane und Olise - Dembélé startet für PSG

Nach der XXL-Rotation zuletzt setzt Bayern Münchens Trainer Vincent Kompany im Champions-League-Knaller bei Titelverteidiger Paris Saint-Germain wieder auf seine Bestbesetzung. Torgarant Harry Kane sowie die Flügelspieler Michael Olise und Luis Díaz kehren im Angriff neben Serge Gnabry in die Startelf zurück.

Im jüngsten Bundesliga-Spiel gegen Bayer Leverkusen (3:0) hatte Kompany seine Topstars geschont und auf sieben Positionen gewechselt. Im Prinzenpark erhält Sechser Aleksandar Pavlovic an der Seite von Joshua Kimmich den Vorzug gegenüber Leon Goretzka. Abwehrchef Dayot Upamecano rückt ebenfalls wieder in die Startformation und läuft neben Jonathan Tah in der Innenverteidigung auf, Josip Stanisic soll hinten links für Stabilität sorgen. Rechtsverteidiger Konrad Laimer und Kapitän Manuel Neuer im Tor sind weiter gesetzt.

Die Europarekordler des FC Bayern wollen nach 15 Siegen in Serie beim punktgleichen Tabellenführer PSG ein Ausrufezeichen setzen. Nach dem Umweg über die Zwischenrunde in der vergangenen Saison streben die Bayern in der Ligaphase der Königsklasse diesmal einen Platz unter den Top acht an, um sich direkt fürs Achtelfinale zu qualifizieren.

Beim Gegner Paris steht Weltfußballer Ousmane Dembélé etwas überraschend in der Startelf. Der Ballon-d'Or-Gewinner hatte in Folge einer Oberschenkelverletzung zuletzt noch kürzer treten müssen. Jungstar Désiré Doué fällt aufgrund einer Muskelverletzung hingegen aus. PSG-Trainer Luis Enrique setzt in der Offensive neben Dembélé auf den Georgier Chwitscha Kwarazchelia sowie den Franzosen Bradley Barcola.