BVB: Schlotterbeck wohl fit für Duell mit Haaland

Nico Schlotterbeck steht Borussia Dortmund im Champions-League-Auswärtsspiel bei Manchester City wohl wieder zur Verfügung. Der Fußball-Nationalspieler, der die Bundesliga-Partie am Freitag beim FC Augsburg (1:0) krankheitsbedingt verpasst hatte, war am Dienstag beim Mannschaftstraining des BVB auf dem Klubgelände in Brackel auf dem Platz. Damit dürfte der 25-Jährige am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) für das Duell mit dem früheren BVB-Torjäger Erling Haaland wieder eine Option sein.

Auch Julien Duranville, der am Wochenende bei der U23 sein Comeback gefeiert hatte, trainierte wieder mit dem Team von Trainer Niko Kovac. Julian Brandt und Niklas Süle absolvierten derweil eine individuelle Einheit, Brandt soll Medienberichten zufolge mit nach Manchester reisen.