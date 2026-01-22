Champions League: Bayern weiter, Frankfurt raus - und sonst?

Der FC Bayern sicher im Achtelfinale, Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen mit guten Chancen auf die Play-offs und Eintracht Frankfurt bereits ausgeschieden: Nach dem vorletzten Spieltag der Champions-League-Ligaphase sind bereits erste Entscheidungen über das Weiterkommen gefallen. Für den Showdown am abschließenden Ligaspieltag (28. Januar) ist aber noch einiges offen.

Das Prinzip aus dem Vorjahr bleibt: Die acht besten Mannschaften qualifizieren sich direkt für das Achtelfinale. Die Mannschaften auf den Plätzen 9 bis 24 bestreiten die Play-offs der K.o.-Phase, deren Sieger ebenfalls ins Achtelfinale einziehen.

Während beim deutschen Rekordmeister und der SGE alles klar ist, steuert der BVB auf die Play-offs zu, hat aber in der Theorie noch alle Möglichkeiten. Mit elf Punkten auf Rang 16 gelegen, kann das Team von Trainer Niko Kovac noch die Top acht erreichen, aber auch auf direktem Weg ausscheiden. Beide Varianten sind angesichts der anderen Spielpaarungen und der Tordifferenz allerdings äußerst unrealistisch.

Anders Bayer Leverkusen: Die Werkself hat zwar alles in der eigenen Hand, benötigt gegen den FC Villarreal aber wohl einen Sieg, um sicher in den Play-offs zu stehen. Ein Remis oder gar eine Niederlage könnten zwar reichen, würden mit hoher Wahrscheinlichkeit jedoch das Aus bedeuten.

Und international? Anders als in der Vorsaison, als der spätere Titelträger Paris Saint-Germain und Manchester City nach dem vorletzten Spieltag auf Platz 22 und 25 lagen, steht kein Turnierfavorit vor dem Aus. Mit dem italienischen Meister SSC Neapel ist aber ein prominenter Name gefährdet (derzeit Platz 25). - Ein Überblick:

Sicher im Achtelfinale (Platz 1 bis 8):

FC Bayern

FC Arsenal (England)

Sicher im Achtelfinale oder den Play-offs (Platz 9 bis 24):

Atalanta Bergamo (Italien)

Atletico Madrid (Spanien)

FC Barcelona (Spanien)

FC Chelsea (England)

FC Liverpool (England)

Inter Mailand (Italien)

Juventus Turin (Italien)

Manchester City (England)

Newcastle United (England)

Paris Saint-Germain (Frankreich)

Real Madrid (Spanien)

Sporting Lissabon (Portugal)

Tottenham Hotspur (England)

Bereits raus (Platz 25 bis 36)

Eintracht Frankfurt

FC Villarreal (Spanien)

Slavia Prag (Tschechien)

Qairat Almaty (Kasachstan)