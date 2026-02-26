Bundesliga hält Vorsprung
Champions League: Fünfter Startplatz trotz BVB-Scheitern weiter in Sichtweite
- Veröffentlicht: 26.02.2026
- 08:32 Uhr
Die Bundesliga darf weiter auf einen fünften Startplatz in der Champions League hoffen - trotz des Ausscheidens von Borussia Dortmund gegen Atalanta.
Die Bundesliga hat trotz des Ausscheidens von Borussia Dortmund weiter gute Karten auf einen fünften Champions-League-Startplatz für die Saison 2026/27.
Aktuell liegt Deutschland im entscheidenden UEFA-Länderranking der laufenden Saison 2025/26 auf Rang zwei. Zwar weit hinter England, aber vor Spanien, Italien und Portugal.
Die UEFA vergibt seit der Reform zwei zusätzliche "European Performance Spots" (EPS). Diese gehen an die beiden Verbände, deren Vereine in der laufenden Saison die meisten Punkte in Champions League, Europa League und Conference League sammeln (Gesamtpunkte geteilt durch die Anzahl der teilnehmenden Klubs).
Der Gewinner-Verband bekommt dann einen fünften direkten CL-Platz in der Ligaphase. Aktuell steht Deutschland bei 17,428 Punkten pro Team, Spanien folgt auf Platz drei mit 17,031, Italien ist Vierter mit 16,857.
Bundesliga: Fährt Platz neun nach Europa?
Durch die starken Ligaphasen-Auftritte des FC Bayern, SC Freiburg und Mainz 05 in allen Wettbewerben, hat sich die Bundesliga ein kleines Polster aufgebaut. Die guten Leistungen von Bayer Leverkusen und dem VfB Stuttgart in der Quali-Runde haben dem Ranking ebenfalls gut getan.
Würde die Bundesliga den Vorsprung halten, dann käme der Sechstplatzierte in die Europa League und der Siebte in die Conference League.
Durch andere Faktoren wie einen Europapokal-Sieg von Freiburg, Stuttgart oder Mainz oder eine europäische Qualifikation über die Liga des kommenden DFB-Pokal-Siegers kann sogar Platz neun in dieser Saison für europäischen Fußball reichen.