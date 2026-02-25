Champions League: Auslosung des Achtelfinals im TV, Stream und Ticker

In der Champions League steht das Achtelfinale an. Wer trifft auf wen? Wer könnte stolpern? ran hat alle Informationen zur Auslosung der Königsklasse. Die Champions League findet nun zum zweiten Mal im neuen Modus statt. Bevor es mit dem Achtelfinale losgeht, werden noch die letzten Spiele der Playoffs ausgetragen. Am Freitag, dem 27 Februar 2026 um 12:00 Uhr werden die Paarungen für das Achtelfinale ermittelt. ran gibt alle wichtigen Infos zu Übertragung, Ablauf und Teams. Wo läuft die Auslosung heute live im TV und Stream? Im TV: Sky Sport News

Im Stream: UEFA.com, DAZN, skysport.de

Champions-League-Playoffs: Auslosung hier im Live-Ticker verfolgen Die Auslosung der Achtelfinal-Partien könnt ihr am 27. Februar hier im Ticker verfolgen!

Champions-League-Achtelfinale: Wer überträgt die Auslosung? Die Auslosung des Achtelfinals in der Champions League wird auf unterschiedlichen Plattformen übertragen. Sowohl DAZN als auch Sky zeigen die Auslosung. Auf DAZN kann diese im kostenfreien Stream verfolgt werden, bei Sky hingegen kann über die kostenfreie App, auf skysport.de oder im TV auf Sky Sport News das Geschehen abgerufen werden. Außerdem bietet die UEFA auf UEFA.com einen kostenlosen Livestream zur Auslosung an.

Champions League 2025/26: Wer ist für das Achtelfinale qualifiziert? An der Auslosung nehmen die Teams teil, die in der Ligaphase der Champions League die Plätze eins bis acht belegt haben, sowie die Gewinner der Playoff-Duelle.

Champions-League-Achtelfinale: Wer ist dabei? Die ersten acht Teams waren umgehend für die Runde der letzten 16 qualifiziert. Hier ist der Überblick der Teams, die sich direkt für das Achtelfinale qualifiziert haben: FC Arsenal

FC Bayern

FC Liverpool

Tottenham Hotspur

FC Barcelona

FC Chelsea

Sporting

Manchester City

Champions League: Diese Teams haben sich in den Playoffs durchgesetzt Atletico Madrid (gegen Club Brügge)

Bödo/Glimt (gegen Inter Mailand)

Newcastle United (gegen Qarabag)

Bayer Leverkusen (gegen Olympiakos Piräus)

Real Madrid (gegen Benfica)

Paris Saint-Germain (gegen AS Monaco)

Galatasaray (gegen Juventus Turin)

Atalanta Bergamo (gegen Borussia Dortmund)

Champions-League-Achtelfinale 2025/26: Wann und wo findet die Auslosung statt? Die Auslosung des Champions-League-Achtelfinals wird am 27. Februar 2025 um 12 Uhr in Nyon durchgeführt.

Champions-League-Achtelfinale: Wie läuft die Auslosung ab? Die ersten acht Teams der Ligaphase gelten als "gesetzte Teams". Die acht Sieger aus den Playoff-Duellen hingegen als "ungesetzte Teams". Im Achtelfinale trifft je ein "gesetztes" auf ein "ungesetztes" Team. Dabei steht bereits vor der Auslosung fest, auf wen die Mannschaften treffen KÖNNTEN: Platz 1–2 vs. Platz 15/16 oder 17/18

Platz 3–4 vs. Platz 13/14 oder 19/20

Platz 5–6 vs. Platz 11/12 oder 21/22

Platz 7–8 vs. Platz 9/10 oder 23/24 Ab dem Achtelfinale gibt es keine geografischen Einschränkungen mehr. Zudem ist es auch möglich, dass es zu Begegnungen kommt, die es bereits in der Ligaphase gab.

