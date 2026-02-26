Champions League: Nächster Eklat bei Real Madrid! Verein lässt Fan aus dem Stadion werfen

Erneut hat ein hässlicher Vorfall den Champions-League -Abend von Real Madrid gegen Benfica Lissabon überschattet.

Real Madrid hat mit dem nächsten Eklat zu kämpfen. Ein Fan zeigte unter einem "Nein zu Rassismus"-Banner einen Nazi-Gruß. Er wurde vom Verein aus dem Stadion geworfen.

Vor Anpfiff des Rückspiels im Santiago Bernabeu zeigten die Heimfans ein großes "Nein zu Rassissmus"-Banner. Kurz darauf wurde ein Anhänger in der Fan-Tribüne von den TV-Kameras dabei erfasst, wie er den verbotenen Nazi-Gruß zeigte.

Real Madrid reagiert: "Fördert Hass und Gewalt im Sport"

Der Klub reagierte umgehend. Wie Real Madrid in einer offiziellen Mitteilung bekanntgab, wurde der Fan "von den Sicherheitskräften des Klubs unmittelbar nach seinem Auftauchen in der Übertragung lokalisiert und sofort aus dem Stadion Santiago Bernabeu entfernt".

Weiter heißt es wörtlich: "Real Madrid teilt mit, dass es die Disziplinarkommission des Clubs dringend aufgefordert hat, ein sofortiges Verfahren zur Ausschließung des Mitglieds einzuleiten, das von den Fernsehkameras dabei erfasst wurde, wie es den Nazi-Gruß in der Zone der Tribüne der aktiven Fans zeigte, kurz bevor das Spiel zwischen Real Madrid und Benfica begann."

"Real Madrid verurteilt diese Art von Gesten und Ausdrucksweisen, die Gewalt und Hass im Sport und in der Gesellschaft fördern.“