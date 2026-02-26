Nazi-Gruß im STadion
Champions League: Nächster Eklat bei Real Madrid! Verein lässt Fan aus dem Stadion werfen
- Veröffentlicht: 26.02.2026
- 07:30 Uhr
- ran.de
Real Madrid hat mit dem nächsten Eklat zu kämpfen. Ein Fan zeigte unter einem "Nein zu Rassismus"-Banner einen Nazi-Gruß. Er wurde vom Verein aus dem Stadion geworfen.
Erneut hat ein hässlicher Vorfall den Champions-League-Abend von Real Madrid gegen Benfica Lissabon überschattet.
Champions League - "Loser-Mentalität": BVB-Fans toben nach K.o.
Vor Anpfiff des Rückspiels im Santiago Bernabeu zeigten die Heimfans ein großes "Nein zu Rassissmus"-Banner. Kurz darauf wurde ein Anhänger in der Fan-Tribüne von den TV-Kameras dabei erfasst, wie er den verbotenen Nazi-Gruß zeigte.
Real Madrid reagiert: "Fördert Hass und Gewalt im Sport"
Der Klub reagierte umgehend. Wie Real Madrid in einer offiziellen Mitteilung bekanntgab, wurde der Fan "von den Sicherheitskräften des Klubs unmittelbar nach seinem Auftauchen in der Übertragung lokalisiert und sofort aus dem Stadion Santiago Bernabeu entfernt".
Weiter heißt es wörtlich: "Real Madrid teilt mit, dass es die Disziplinarkommission des Clubs dringend aufgefordert hat, ein sofortiges Verfahren zur Ausschließung des Mitglieds einzuleiten, das von den Fernsehkameras dabei erfasst wurde, wie es den Nazi-Gruß in der Zone der Tribüne der aktiven Fans zeigte, kurz bevor das Spiel zwischen Real Madrid und Benfica begann."
"Real Madrid verurteilt diese Art von Gesten und Ausdrucksweisen, die Gewalt und Hass im Sport und in der Gesellschaft fördern.“
Das Banner war Teil einer Anti-Rassismus-Aktion der Real-Fans und richtete sich an Star-Stürmer Vinicius Junior, der im Hinspiel in Lissabon rassistisch beleidigt worden sein soll. Benfica-Spieler Gianluca Prestianni wurde deshalb von der UEFA für das Rückspiel gesperrt.
Real Madrid gewann das Spiel nach Rückstand mit 2:1 (Hinspiel 1:0) und zog in die K.o.-Runde der Champions League ein. Vinicius Junior erzielte den entscheidenden Treffer.