CL: Tresoldi und Brügge ärgern Flicks Barca

U21-Nationalstürmer Nicoló Tresoldi und der FC Brügge haben in der Champions League den FC Barcelona und Trainer Hansi Flick mächtig geärgert. Tresoldi brachte die Belgier früh in Führung (6.), am Ende rettete Barca ein 3:3 (1:2). Die weiteren deutschen Legionäre Leroy Sané mit Galatasaray Istanbul, Nick Woltemade und Malik Thiaw (Newcastle United) sowie Yann Bisseck (Inter Mailand) konnten am Mittwochabend allesamt Siege bejubeln.

Neben dem Deutsch-Italiener Tresoldi glänzte für Außenseiter Brügge vor allem Sturmkollege Carlos Forbs mit einem Doppelpack (17./64.), Barcelona kam durch Ferran Torres (8.), Lamine Yamal (61.) und ein Eigentor des Ex-Düsseldorfers Christos Tzolis (77.) dreimal zurück und steht nun mit sieben Punkten außerhalb der Top 10.

Weiterhin zu den absoluten Spitzenteams der Königsklasse gehört Inter, das sich beim 2:1 (1:0) gegen den gegen den kasachischen Meister Qairat Almaty aber strecken musste. Lautaro Martínez (45.) und Carlos Augusto (67.) schossen den vierten Sieg im vierten Spiel heraus, die Italiener kassierten dabei ihren ersten Gegentreffer und liegen nur dank der schlechteren Tordifferenz hinter Spitzenreiter FC Bayern und dem FC Arsenal. Bisseck stand in der Startelf.

So wie auch DFB-Stürmer Woltemade und Thiaw beim 2:0 (1:0) von Newcastle gegen Athletic Bilbao. Die Magpies holten damit den dritten Sieg und schoben sich unter die besten acht, Dan Burn (11.) und Joelinton (49.) erzielten die Treffer.

Bei neun Punkten steht auch Galatasaray, das ohne den verletzten Ilkay Gündogan gegen Schlusslicht Ajax Amsterdam ein letztlich ungefährdeten 3:0 (0:0)-Sieg einfuhr. Überragender Akteur war erneut Victor Osimhen, der mit seinem Dreierpack (59./65./78.) nun mit sechs Treffern die Torschützenliste der Königsklasse anführt. Zweimal traf der Nigerianer dabei per Handelfmeter, die Führung legte Sané mit einer mustergültigen Flanke auf.