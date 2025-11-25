Die Sport-Höhepunkte am Dienstag, 25. November

FUSSBALL: BVB empfängt Villarreal - Leverkusen bei Manchester City gefordert

SKISPRINGEN: Weltcup in Falun: DSV-Adler schon wieder gefordert

FUSSBALL: Borussia Dortmund will in der Champions League einen weiteren wichtigen Schritt in Richtung K.o.-Runde machen. Nach zuletzt wechselhafter Leistung in der Liga hofft der BVB, auf europäischer Bühne wieder zu Stabilität zu finden. Um 21.00 Uhr empfängt das Team von Trainer Niko Kovac den FC Villarreal. Mit bisher nur einem Punkt in der Königsklasse steht der spanische Gegner und Tabellen-32. unter Zugzwang. Zeitgleich trifft Bayer Leverkusen auswärts auf Manchester City. Dabei stellt nicht nur die Qualität des Gegners Trainer Kasper Hjulmand vor Herausforderungen, aufgrund von Verletzungen stehen einige Akteure nicht für die Anfangsformation zur Verfügung.

SKISPRINGEN: Im schwedischen Falun geht um 15.10 Uhr die Jagd nach Weltcuppunkten auf der Normalschanze weiter. Zum engsten Kreis der Favoriten zählt der aktuell im Gesamtklassement führende Ryoyu Kobayashi aus Japan sowie das starke slowenische und österreichische Team. Aber auch die DSV-Adler möchten erneut auf dem Podium landen. Die Hoffnung ruht besonders auf Felix Hoffmann, dem am vergangenen Wochenende seine erste Top-Drei-Platzierung gelang.