Eberl zu Kane-Vertrag: "Was spricht dagegen?"

Sportvorstand Max Eberl von Bayern München ist in Sachen Vertragsverlängerung mit Torgarant Harry Kane sehr optimistisch. "Er fühlt sich bei uns sauwohl, wir lieben ihn, in München fühlt er sich wohl - also was spricht dagegen?", sagte Eberl am Rande des Champions-League-Topspiels des deutschen Fußball-Rekordmeisters beim FC Arsenal bei DAZN.

Ein Bleiben Kanes über 2027 hinaus "wäre schön, weil Harry in der Form seines Lebens ist", meinte Eberl. "Er fühlt sich extrem wohl auch in der Mannschaft und damit, wie wir Fußball spielen", ergänzte Eberl und schwärmte: "Er kam als reiner Goalgetter und hat sich entwickelt zu einem Goalgetter, der mitspielt. Er ist ein kompletter Spieler."

Auch Kane selbst hatte sich zuletzt offen dafür gezeigt, "länger zu bleiben". Gerüchte über eine mögliche Rückkehr auf die Insel oder einen Transfer zu einem anderen europäischen Topklub wischte er mehrfach beiseite.

Schon jetzt gehöre Kane in die Reihe der ganz Großen in der Geschichte des Weltfußballs, meinte Eberl. "Was er über ein Jahrzehnt geleistet hat und wie er sich in seinem Alter immer noch entwickelt - das ist die Berechtigung, dass er irgendwann beim Ballon d'Or eine Rolle spielt."