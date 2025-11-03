Enrique mit Respekt vor Bayern: "Sehr stark"

Luis Enrique, Trainer von Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain, sieht dem Spiel gegen den FC Bayern mit einigem Respekt entgegen. "Im Moment ist klar, sie sind sehr stark. Dass sie ihre letzten 15 Spiele gewonnen haben, ist unglaublich. Wir haben schon Schwierigkeiten, drei oder vier Spiele zu gewinnen", sagte Enrique vor dem Topspiel der Ligaphase am Dienstag (21.00 Uhr/Prime Video) mit einem Schmunzeln.

Die Münchner haben zwar das Viertelfinale der Klub-WM gegen PSG verloren (0:2), sind aber in der Königsklasse fast ein Angstgegner der Franzosen. Die jüngsten vier Duelle gewannen die Bayern zu Null, seit Stürmerstar Kylian Mbappe im April 2021 zum 3:2-Sieg für Paris in München traf, ist dessen Ex-Klub in 382 Minuten ohne Tor gegen die Deutschen. Keine andere Mannschaft hat Paris, das auf den rotgesperrten Innenverteidiger Ilya Zabarnyi verzichten muss, in diesem Wettbewerb öfter bezwungen (achtmal).

Dennoch: "Wir haben im Parc des Princes mit unseren Fans das nötige Vertrauen, um ihrem Pressing standzuhalten", betonte Enrique und ergänzte: "Glauben Sie, dass ich oder die Fans unser Team bewerten müssen? Ich denke nicht, wir verdienen es, ein wenig Vertrauen zu haben. Um zu wissen, welches das beste Team Europas ist, muss man bis zum Ende der Saison warten und sehen, wie viele Trophäen jede Mannschaft gewinnt." PSG und Bayern führen aktuell die Ligaphase der Champions League mit jeweils drei Siegen aus drei Spielen an.