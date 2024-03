Anzeige

Die Gründung der European Super League könnte sich nach einem EU-Gerichtsentscheid erneut verzögern.

Die Gründung einer "Super League" könnte sich - wohl zur Freude vieler Fans - weiter verzögern. Ein Gerichtsurteil der EU sorgt für neue Probleme.

Die "European Super League Company S.L." hatte versucht, ihre Marke in der EU eintragen zu lassen. Dagegen klagte die dänische "SUPERLIGA" mit der Begründung, dass die Marke "Superliga" damit verletzt werden würde und bekam Recht.

"Wir sind sehr froh, dass die EU-Markenbehörde zugestimmt hat, dass die Marke "THE SUPER LEAGUE" in der EU den Wert, den die dänischen Vereine in die 3F Superliga investiert haben, verletzen wird. Wir haben uns immer gegen den Wunsch der großen Vereine nach einer neuen europäischen Liga gewandt. Wir sind der Meinung, dass es Offenheit und eine Qualifikation für internationale Vereinsturniere über nationale Wettbewerbe geben muss", so Claus Thomsen, Geschäftsführer der Superligaen A/S.

Und weiter: "Der Fußball sollte keine geschlossene Gesellschaft für Vereine sein, die sich nicht trauen, an einem offenen Wettbewerb teilzunehmen. Deshalb freuen wir uns natürlich besonders über diesen Sieg außerhalb des Spielfeldes."

Die Superliga ist seit ihrer Gründung die höchste Spielklasse im dänischen Fußball.