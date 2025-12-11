Flekken nervt Fehler: Woltemade macht das "clever"

Mark Flekken machte sich Vorwürfe. "Was soll ich noch sagen? Klarer Elfmeter, klarer Fehler, der geht auf meine Kappe", sagte der Torhüter von Bayer Leverkusen nach dem 2:2 (1:0) in der Champions League gegen Newcastle United - und meinte damit die Situation vor dem 1:1, als er Nick Woltemade von den Beinen holte.

Der deutsche Nationalspieler hatte Flekken den Ball in einem Moment der Unachtsamkeit vom Fuß gespitzelt und den Kontakt danach dankend angenommen. "Ich habe am Anfang, wo er Druck ausgeübt hat, den Moment verpasst, den Ball lang zu spielen", schilderte Flekken: "Es ist eine alte, bekannte Geschichte: Wenn du als Torwart einen Fehler machst, dann geht es 19 von 20 Mal schlecht aus. Er stellt clever den Fuß raus."

Anthony Gordon verwandelte den fälligen Elfmeter (51.), die Magpies gingen anschließend durch Lewis Miley sogar in Führung (74.), ehe Alejandro Grimaldo doch noch den Punkt rettete (88.). "Wenn man Anfang der zweiten Hälfte so ein Geschenk weggibt, dann wäre es falsch, wenn man sich nicht ärgern würde", sagte Flekken: "Ich bin einfach sehr froh, dass die Jungs vor mir so einen Charakter gezeigt haben und noch ein 2:2 rausgeholt haben."

Der Punkt könne in der Ligaphase noch "wichtig sein, aber ich hätte lieber mit zwei Punkten mehr hier gestanden", sagte Flekken. Bayer trifft im neuen Jahr in der Königsklasse noch auf Olympiakos Piräus und den FC Villarreal, die K.o.-Runde soll es schon werden. "Wir haben zwei Gegner, die machbar scheinen. Wir wollen auf die sechs Punkte gehen und in die nächste Runde ziehen", sagte Flekken.

Erst einmal steht am Samstag (18.30 Uhr/Sky) aber noch das Derby gegen den 1. FC Köln an, für Flekken ist es eine Premiere. "Ich werde mir nochmal ein bisschen Gefühl von den Jungs reinholen, die schon ein bisschen länger hier sind", sagte der 32-Jährige - und konnte zum Abschluss doch wieder etwas lachen: "Ab morgen wird die Vorfreude immer mehr steigen, wenn ich hier fertig bin mit dem Fehler."