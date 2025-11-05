Frankfurt schöpft Mut: "Total im Soll"

Nach dem hart erkämpften Remis in der Champions League hat Dino Toppmöller mit seiner Mannschaft neuen Mut geschöpft. "Es ist ein sehr wertvoller Punkt. Wir müssen uns ernähren wie ein Eichhörnchen", sagte der Trainer von Eintracht Frankfurt bei DAZN. Nach dem 0:0 bei der SSC Neapel sei sein Team mit vier Punkten aus vier Spielen "total im Soll".

Bei den verbleibenden vier Spielen, unter anderem im Dezember gegen den FC Barcelona, wisse die Eintracht, "dass die ein oder andere Aufgabe extrem schwer ist", sagte der Coach: "Aber wir rechnen uns aus, dass wir vor allem in den Heimspielen Punkte sammeln können, um den Schritt in die Play-offs zu schaffen."

Die kämpferisch gute Leistung gegen den italienischen Meister macht Mut für die kommenden Aufgaben, Toppmöller gefiel der defensive Aufwand seiner Spieler. "Es war eine sehr reife und sehr erwachsene Defensivleistung", sagte er. Der Trainer nehme dank der Nullnummer "ein sehr positives Gefühl mit, weil wir gesehen haben, gegen europäische Hochkaräter ohne Gegentor bleiben zu können".