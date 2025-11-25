Gespräche im neuen Jahr: Kane bekräftigt Zukunftspläne

Harry Kane plant seine längerfristige Zukunft weiter fest bei Bayern München. "Ich denke, so wie wir momentan dastehen und spielen, sind wir definitiv eines der besten Teams in Europa. Deshalb denke ich nicht an andere Mannschaften und daran, wo ich hin will, um mich zu verbessern. Ich bin momentan sehr glücklich hier", sagte der Stürmerstar vor dem Gipfeltreffen in der Champions League beim FC Arsenal am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN).

"Mein Vertrag läuft noch etwas über 18 Monate, und ich bin mir sicher, dass es in den nächsten Monaten Gespräche über die Zukunft und die Pläne von Bayern geben wird", sagte Kane weiter. Er könne sich nicht vorstellen, "dass sich in naher Zukunft etwas ändern wird." Schon Ende September und im Oktober hatte er seine Berereitschaft für eine Vertragsverlängerung signalisiert.

Zuletzt hatte es lose Gerüchte über ein Interesse des FC Barcelona gegeben. Sportvorstand Max Eberl habe deswegen aber keine "großen Sorgenfalten" gehabt. Der deutsche Rekordmeister habe "mit Harry einen klaren Fahrplan, dass wir gesagt haben, Anfang des Jahres setzen wir uns hin", so Eberl am Dienstagnachmittag vor dem Abflug nach London.

Kane lobte auch den Einfluss vom Trainer. Vincent Kompany habe ihn "besser gemacht. Ich spiele die vielleicht beste Saison meines Lebens." Das will der 32-Jährige im Spitzenduell beim Tabellenführer der Premier League erneut unter Beweis stellen. Allerdings gehe es um "Bayern München gegen Arsenal, nicht um mich. Ich möchte der Mannschaft helfen, das Spiel zu gewinnen", sagte Kane.