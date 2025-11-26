Guardiola gesteht: Mega-Rotation "war zu viel"

Starcoach Pep Guardiola hat nach seiner Mega-Rotation die Verantwortung für die Niederlage gegen Bayer Leverkusen in der Champions League übernommen. "Ich habe viel Vertrauen in die Spieler, will jeden einbinden. Aber ja, das ist eine Lektion für mich als Manager", sagte der Trainer von Manchester City nach dem 0:2 (0:1). "Ich habe das zum ersten Mal in meinem Leben gemacht, und es war zu viel."

Guardiola hatte am Dienstagabend neben Torjäger Erling Haaland auch viele andere Stars zunächst auf die Bank gesetzt. Zehn Wechsel nahm er im Vergleich zur Ligapleite gegen Newcastle United (1:2) vor. Haaland, Jeremy Doku oder Phil Foden kamen erst im Verlauf der zweiten Halbzeit und konnten das Spiel nicht mehr drehen.

Ob der radikale Umbau der Startelf eine gute Idee gewesen sei? "Vorher ja, nachher nein", antwortete Guardiola nach seinem 100. Königsklassen-Spiel als Coach der Skyblues: "Ich würde gerne alle elf tauschen, aber ich habe keine elf Wechselspieler. Wir müssen das machen, es sind viele Spiele und wir brauchen frische Beine."

Mit zehn Punkten aus fünf Spielen befindet sich City trotzdem noch im Rennen um die direkte Qualifikation fürs Achtelfinale. In der Champions League wartet nun das Duell bei Real Madrid (10. Dezember).