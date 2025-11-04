Haaland bescheiden: Keine Vergleiche mit Ronaldo und Messi

Erling Haaland präsentiert sich seit Wochen in absoluter Topform - mit den ganz Großen des Fußballs will der Norweger aber nicht in einem Atemzug genannt werden. Vergleiche mit Cristiano Ronaldo und Lionel Messi seien "überhaupt nicht" angebracht, stellte Haaland vor dem Champions-League-Duell mit seinem Ex-Klub Borussia Dortmund am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) klar: "Niemand kann diesen beiden nahe kommen."

Der Stürmer von Manchester City hat im bisherigen Saisonverlauf überragende Statistiken produziert. In 13 Pflichtspielen gelangen ihm schon 17 Treffer. Die Rekordjagd sei ihm aber nicht wichtig, betonte Haaland: "Ich denke darüber nicht nach. Ich konzentriere mich einfach immer auf das nächste Spiel."

Citys Teammanager Pep Guardiola lobte seinen Starspieler in den höchsten Tönen: "Es ist schwierig, einen Weltklasse-Spieler zu finden, der so unglaublich bescheiden ist", sagte der Spanier: "Er hat immer im Blick, was für die Mannschaft am besten ist. Das ist bei Spielern dieser Klasse selten zu finden. Das war eine Überraschung, denn normalerweise denken Stürmer nur an Tore."

Manchester City ist wie der BVB gut in die Königsklasse gestartet und steht nach drei Spielen mit sieben Punkten da. Haaland hatte von 2020 bis 2022 für die Borussia gespielt und dabei in 89 Pflichtspielen 86 Tore erzielt.