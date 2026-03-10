Havertz über Rückkehr nach Leverkusen: "Unglaublich"

Die Augen von Kai Havertz leuchteten, als er über seine Rückkehr nach Leverkusen sprach. "Es ist unglaublich. Ich habe schon so viele bekannte Gesichter gesehen. Es kommen viele Erinnerungen hoch", sagte der Offensivspieler des FC Arsenal vor dem Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League am Mittwoch (18.45 Uhr) bei seinem Ausbildungsklub Bayer Leverkusen: "Ich kann es nicht erwarten, dass es losgeht." Für ihn fühle es sich an, "als sei ich gestern das letzte Mal hier gewesen."

Der gebürtige Aachener Havertz spielte von 2010 bis 2020 für den Werksklub und kehrt erstmals seit seinem Abschied in die BayArena zurück. Nach großen Verletzungsproblemen und nur zehn Pflichtspielen in dieser Saison für die Gunners will er in der entscheidenden Saisonphase wieder angreifen. "Ich fühle mich 100 Prozent fit", betonte Havertz. Er sei "einfach nur froh, wieder zurück zu sein und dem Team helfen zu können."

Mental sei die lange Verletzungspause hart gewesen, erzählte Havertz, aber vor allem von seiner Familie und seinem Verein habe er "viel Unterstützung" erhalten. Nun habe er "neuen Hunger", betonte Havertz. Bundestrainer Julian Nagelsmann plant bei der WM im Sommer in den USA, Kanada und Mexiko fest mit dem Linksfuß.