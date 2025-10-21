Kalte Duschen: Atlético beschwert sich bei UEFA

Kalte Duschen für Atlético Madrid: Schon vor dem Anpfiff des Champions-League-Spiels beim FC Arsenal am Dienstag (21.00 Uhr/DAZN) mussten die spanischen Gäste unerwarteten Widrigkeiten trotzen – in den Umkleiden des Londoner Stadions gab es kein warmes Wasser. Wie der spanische Hauptstadtklub gegenüber ESPN bestätigte, wurde die UEFA vor Ort mit einer Beschwerde über den Missstand in Kenntnis gesetzt.

Nach der Trainingseinheit am Montagabend war die Mannschaft von Trainer Diego Simeone auf das Warmwasserproblem aufmerksam geworden und hatte den direkten Weg zurück ins Hotel angetreten, um dort zu duschen. Laut ESPN soll die Störung kurz darauf behoben worden sein. BBC-Informationen zufolge entschuldigten sich die Londoner umgehend beim Staff der Madrilenen.

Atlético war mit einer 2:3-Niederlage beim FC Liverpool in die laufende Champions-League-Saison gestartet, gewann den anschließenden Heimauftritt gegen Bundesligist Eintracht Frankfurt souverän mit 5:1. Der Premier-League-Spitzenreiter entschied derweil beide Partien gegen Olympiakos Piräus (2:0) und bei Athletic Bilbao (2:0) für sich.