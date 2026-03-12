Kimmich und Olise: Keine UEFA-Untersuchungen

Die Bayern-Stars Joshua Kimmich und Michael Olise müssen keine weiterführende Sperre der Europäischen Fußball-Union (UEFA) befürchten. Nach SID-Informationen wird die Disziplinarkommission keine Untersuchungen gegen die Münchner Profis als Folge der Vorkommnisse im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League bei Atalanta Bergamo (6:1) einleiten. Somit sind Kimmich und Olise "nur" für das Rückspiel am Mittwoch gesperrt.

Beide Spieler hatten sich in Bergamo wegen Spielverzögerung ihre dritte Gelbe Karte abgeholt. Im Viertelfinale, für das die Münchner nach ihrem imposanten Sieg planen dürfen, wartet Real Madrid oder Manchester City - Kimmich und Olise wären dann wieder dabei. DFB-Kapitän Kimmich hatte nach der Partie bestritten, die Verwarnung absichtlich provoziert zu haben.