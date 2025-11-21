Kompany: Díaz nach Rot ein Spiel gesperrt

Luis Díaz wird dem FC Bayern nach seinem Platzverweis Anfang des Monats wohl für ein Spiel in der Champions League fehlen. Die Sperre bestätigte Trainer Vincent Kompany vor der Bundesliga-Partie am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen den SC Freiburg. "Meine Information ist ein Spiel", sagte der Belgier. Damit fehlt der Kolumbianer nur im Spitzenspiel am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) beim FC Arsenal, gegen Sporting Lissabon am 9. Dezember wäre der 28-Jährige demnach wieder dabei.

Das offizielle Strafmaß gab die UEFA bisher noch nicht bekannt. "Kommuniziert wurde noch nichts?", fragte der überraschte Trainer und sorgte für einige Lacher: "Wer kommunizieren soll, soll kommunizieren." Er wäre "wirklich enttäuscht, wenn meine Information nicht richtig ist".

Díaz war Anfang November in der Königsklasse gegen Paris Saint-Germain (2:1) nach einem Foul an Achraf Hakimi mit Rot vom Platz gestellt worden. Der PSG-Außenverteidiger erlitt nach Angaben seines Vereins eine "schwere Verstauchung des linken Knöchels" und muss wochenlang pausieren.