Kompany kämpferisch: "Champions League nicht entschieden"

Vincent Kompany neigt nicht zur Panik. Seelenruhig und abgeklärt analysierte der Trainer von Bayern München die erste Saisonniederlage - dass sie besonders schmerzhaft ausgefallen war, verhehlte er allerdings nicht. "Jeder kann verlieren, das ist das Leben - und der Fußball auch", sagte der Belgier nach dem 1:3 (1:1) im Gipfeltreffen der Champions League beim FC Arsenal, und: "Ich würde es sehr gerne nochmal versuchen."

Da wird sich Kompany, da wird sich der FC Bayern gedulden müssen - am liebsten bis weit hinein in die K.o.-Phase, die trotz der ersten Pleite nach vier Siegen in der Königsklasse und dem "Absturz" von Platz eins auf Rang drei weiter greifbar ist. "Die Champions League", betonte Kompany bei DAZN, "wird nicht jetzt entschieden, wir haben heute nichts verloren. Aber wir müssen jetzt reagieren."

Und zwar schon am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen den kriselnden FC St. Pauli. Sowie später in der Champions League, wo die Münchner das Achtelfinalticket in den beiden Heimspielen gegen Sporting Lissabon (9. Dezember) und Union Saint-Gilloise (21. Januar) vorzeitig buchen können.

Kompany ist da sehr optimistisch. "Ich habe das Gefühl, dass die Jungs wieder Hunger haben", sagte er. Selbst sein Kollege Mikel Arteta lobte die Bayern als "mit Abstand" beste Mannschaft des Kontinents. Umso stolzer war der Arsenal-Teammanager auf den Sieg seiner Standardexperten, die zum zehnten Mal in dieser Saison nach einer Ecke getroffen hatten.

Doch nicht nur die eigene Schwäche bei ruhenden Bällen - das 0:1 war das fünfte Standardgegentor in Serie - machte Kompany als Ursache für die Niederlage aus. "Wir haben die ganz einfachen Sachen nicht so gemacht, die wir sonst machen", sagte er. Nationalspieler Jonathan Tah meinte: "Es waren die Tore, wo wir nicht scharf genug waren und der Gegner schärfer war."

Dass auch Torwart Manuel Neuer nicht seinen besten Abend erwischt hatte und an zwei Gegentoren eine Mitschuld trug, wollte Kompany nicht zu hoch hängen. "Ich mag keine Ausreden, wir haben verloren. Lasst uns ehrlicherweise sagen, dass Arsenal besser war."

Aber vielleicht bekommt er mit seinen Bayern ja eine zweite Chance.