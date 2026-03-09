Kompany: "Ohne Angst" in die heiße Phase

Trainer Vincent Kompany vom Fußball-Rekordmeister Bayern München geht angriffslustig in die entscheidende Saisonphase. "Wir sind jetzt in einer Phase, wo diese Tunnelvision perfekt passt", sagte der Belgier vor dem Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League bei Atalanta Bergamo am Dienstag (21.00 Uhr/Prime Video): "Ohne Angst, nur mit Blick auf die Möglichkeiten, voll unsere Chance nutzen".

Vor Bergamo zeigte sich Kompany dennoch gewarnt. Die Mannschaft von Trainer Raffaele Palladino sei ein "sehr spezieller Gegner", sagte der 39-Jährige: "Atalanta hat sich auf eine wirklich gute Art und Weise zu dem entwickelt, was sie heute sind. Und genau deshalb glaube ich, dass das eine Mannschaft ist, die überzeugt ist, dass sie etwas Besonderes erreichen kann."

Wer wüsste das besser als Josip Stanisic? Der Verteidiger hatte 2024 das Europa-League-Finale mit Bayer Leverkusen gegen Bergamo 0:3 verloren, es war die einzige Saison-Niederlage der Werkself um Trainer Xabi Alonso. "In mir spielt es schon noch ein bisschen eine Rolle", sagte der Verteidiger am Montag: "Ich will auf keinen Fall nochmal gegen Atalanta verlieren, egal ob es ein Endspiel oder ein normales Spiel oder ein K.o.-Spiel ist."