Lehmann: Arsenal gegen Bayern mit "leichtem Vorteil"

Der frühere Fußball-Nationaltorhüter Jens Lehmann sieht im Champions-League-Kracher zwischen seinem Ex-Klub FC Arsenal und Bayern München das Duell der "gegenwärtig zwei besten Mannschaften der Welt". Beide Teams spielten "im Moment auf Topniveau", sagte Lehmann dem Münchner Merkur/tz, "ich rechne mit einem sehr engen Spiel".

Obwohl der 56-Jährige den deutschen Rekordmeister sogar "dominanter" erlebt als es seine Gunners in der Saison 2003/04 als ungeschlagene "Invincibles" waren, sieht Lehmann einen "leichten Vorteil" bei Arsenal. Die Gründe: Der Heimvorteil am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) im Emirates Stadium und die Defensivstärke: "Arsenal hat derzeit die beste Abwehr der Welt."

Auch die Münchner sieht er im Spiel nach hinten im Vergleich zur Vorsaison "verbessert". Wie sehr, "das wird man in den großen Spielen in der Champions League sehen", meinte Lehmann. Ein weiteres Plus der Bayern: "Die Spieler scheinen fitter zu sein als die Gegenspieler in der Bundesliga. Das Gefühl hatte man in den vergangenen Jahren nicht so."

Außerdem sei die Mannschaft von Trainer Vincent Kompany nicht abhängig von Superstar Harry Kane. "Bei Bayern können viele Spieler Tore schießen, das ist eine Stärke", sagte Lehmann.