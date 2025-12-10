Mbappé im Real-Kader für Spiel gegen City

Real Madrid kann im Champions-League-Kracher gegen Manchester City auf einen Einsatz von Starstürmer Kylian Mbappé hoffen. Der Franzose steht für die Partie am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) zumindest im Kader des spanischen Fußball-Rekordmeisters. Ob und wie lange Mbappé zum Einsatz kommt, ist unklar.

Der 26-Jährige hatte sich im Ligaspiel gegen Celta Vigo (0:2) den Ringfinger gebrochen und klagte zudem über weitere Beschwerden. Er fehlte am Dienstag im Abschlusstraining.

Für Trainer Xabi Alonso könnte das Spiel wegweisend sein. Laut spanischen Medien muss der ehemalige Leverkusener Meistermacher nach nur zwei Siegen aus den vergangenen sieben Spielen gegen City gewinnen, um seinen Posten zu behalten.

Mbappé ist in der aktuellen Saison der wohl wichtigste Spieler bei Real. In 21 Pflichtspielen erzielte er 25 Tore.