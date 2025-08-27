Mourinho mit Fenerbahce nicht in der Champions League

Startrainer José Mourinho hat mit Fenerbahce Istanbul die Qualifikation für die Champions League verpasst. Der türkische Fußball-Vizemeister verlor nach dem torlosen Hinspiel das Play-off-Rückspiel bei Benfica Lissabon 0:1 (0:1) und spielt wie in der Vorsaison in der Europa League.

Kerem Aktürkoglu (35.) erzielte das entscheidende Tor für die Portugiesen, die wegen einer Gelb-Roten Karte (82.) für Istanbuls Talisca das Ergebnis in Überzahl über die Zeit brachten. Mourinho, der vor 25 Jahren für wenige Monate Trainer von Benfica gewesen war, scheiterte somit wie im Vorjahr in der Champions-League-Qualifikation: Damals waren Fenerbahce und "The Special One" dramatisch gegen OSC Lille ausgeschieden.

Außerdem qualifizierten sich am Donnerstag der belgische Vizemeister Club Brügge, der FC Kopenhagen sowie der kasachische Serienmeister Qarabag Agdam für die Königsklasse.

Die Spielansetzungen der Ligaphase werden am Donnerstag (18 Uhr/DAZN) in Monaco ausgelost. Aus der Bundesliga befinden sich Bayern München, Borussia Dortmund, Vizemeister Bayer Leverkusen und Eintracht Frankfurt in den Lostöpfen.