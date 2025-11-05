Nach Bayern-Pleite: Hakimi und Dembélé fehlen PSG wochenlang

Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain muss wochenlang auf Achraf Hakimi, Ballon-d'Or-Gewinner Ousmane Dembélé und Nuno Mendes verzichten. Wie der französische Meister einen Tag nach der 1:2-Niederlage in der Königsklasse gegen den FC Bayern mitteilte, erlitt Hakimi bei dem rüden Foul von Luis Díaz eine "schwere Verstauchung des linken Knöchels, die ihn mehrere Wochen lang außer Gefecht setzen wird."

Diaz hatte für das Foul in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit die Rote Karte gesehen und später bei Hakimi um Entschuldigung gebeten. Dembélé war bereits in der 25. Minute angeschlagen ausgewechselt worden und laboriert an einer Verletzung in der linken Wade. Außenverteidiger Nuno Mendes zog sich darüber hinaus eine Verstauchung des linken Knies zu. Nach der Länderspielpause sollen die Verletzungen der Leistungsträger neu begutachtet werden.