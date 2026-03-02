Nach Hitlergruß in Frankfurt: Tottenham Hotspur bestraft

Tottenham Hotspur wird für das diskriminierende Verhalten einiger Anhänger im Champions-League-Spiel bei Eintracht Frankfurt bestraft. Die Kontroll-, Ethik- und Disziplinarkammer (CEDB) der UEFA belegte den englischen Fußball-Spitzenklub mit einer Geldbuße von 30.000 Euro. Außerdem sind die Fans der Spurs nun für ein Jahr auf Bewährung, beim nächsten Vergehen droht für ein Auswärtsspiel ein Ausschluss der Gästefans. Drei Personen aus dem Spurs-Block hatten bei der Partie in Frankfurt Ende Januar den Hitlergruß in Richtung der deutschen Fans gezeigt.

Die Täter seien identifiziert und "gemäß der Sanktions- und Ausschlussrichtlinie des Vereins mit einer unbefristeten Sperre belegt" worden, teilten die Spurs mit. Der Verein lehne "jede Form von Diskriminierung entschieden ab und hat daher die strengstmöglichen Maßnahmen ergriffen. Das widerwärtige Verhalten einer Minderheit sogenannter Fans in dieser Nacht spiegelt in keiner Weise die Werte unseres Vereins und seiner Anhänger wider".

Im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League tritt Tottenham am 10. März bei Atlético Madrid an.