Neuer: "In Paris zeigen, dass mit uns zu rechnen ist"

Ein Sieg als Statement: Für Manuel Neuer hätte ein Erfolg des FC Bayern im Champions-League-Knaller bei Paris Saint-Germain am Dienstag (21.00 Uhr/Prime Video) durchaus Signalwirkung für die Topklubs der anderen großen Ligen. "Das ist die Gelegenheit zu zeigen, dass mit uns in Europa zu rechnen ist", sagte der 39-Jährige in Paris.

Es sei zwar "kein Knockout-Spiel", so Neuer, "aber man möchte sich immer mit den Besten messen. Es geht um ein Riesen-Prestige - auch weil wir bei der Klub-WM gegen PSG rausgeflogen sind." Damals unterlagen die Bayern im Viertelfinale in Atlanta mit 0:2.

"Im Sommer haben wir eine gute Leistung gezeigt, aber uns nicht belohnt. Aber wir haben seitdem ein paar Schritte gemacht", sagte Neuer mit Blick auf die Niederlage Anfang Juli: "Jetzt gegen eine solche Mannschaft anzutreten, wo wir im Flow sind, ist sehr schön."

Die Bayern haben wettbewerbsübergreifend alle 15 bisherigen Pflichtspiele der Saison gewonnen - auch in der Königsklasse gegen Klub-Weltmeister FC Chelsea (3:1). Im Spiel beim Titelverteidiger der Königsklasse droht der Erfolgsserie aber die bislang größte Gefahr.