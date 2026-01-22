Oberschenkelverletzung: Flick einen Monat ohne Pedri

Der spanische Fußballmeister FC Barcelona mit Trainer Hansi Flick hat den Sieg in der Champions League bei Slavia Prag (4:2) teuer erkauft. Schlüsselspieler Pedri musste nach rund einer Stunde mit einer Muskelverletzung im rechten Oberschenkel vom Platz. Der 23 Jahre alte Europameister von 2024 wird nach Klubangaben einen Monat ausfallen.

Damit fehlt Pedri unter anderem im letzten Spiel der Königsklassen-Ligaphase am kommenden Mittwoch gegen den FC Kopenhagen. Flick, der die Verletzung am Spielfeldrand sichtlich erschrocken zur Kenntnis genommen hatte, sprach schon direkt nach der Partie in Prag von "keiner guten Nachricht".

Als Tabellenneunter hat Barcelona das direkte Weiterkommen noch im Visier. "Wir sind nicht gut in die Champions League gestartet, aber wir haben noch die Chance auf die besten acht. Das ist es, was wir wollen", sagte Flick.