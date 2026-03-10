"Alles ist möglich": Bayer ohne Angst gegen Arsenal

Trotz der klaren Außenseiterrolle traut Bayer Leverkusens Trainer Kasper Hjulmand seinem Team gegen den FC Arsenal eine Überraschung zu. "Arsenal ist natürlich der große Favorit. Aber wir haben schon sehr gut gegen große Mannschaften gespielt", sagte Hjulmand vor dem Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League am Mittwoch (18.45 Uhr/DAZN): "Es ist Fußball. Alles ist möglich."

Der Premier-League-Tabellenführer Arsenal um Nationalspieler Kai Havertz hatte die Ligaphase der Königsklasse mit acht Siegen in acht Spielen abgeschlossen, der Bundesliga-Sechste will sich gegen die Gunners aber nicht verstecken. "Wir sind unter den letzten 16. Wir müssen diese Situation und diese großen Spiele genießen", sagte Hjulmand. Sein Team hatte sich über die Playoffs gegen Olympiakos Piräus (2:0, 0:0) für das Achtelfinale qualifiziert. In der Ligaphase hatte Bayer unter anderem bei Manchester City (2:0) gewonnen.

Personell kann Hjulmand fast aus dem Vollen schöpfen. Angreifer Patrik Schick kehrt nach muskulären Problemen in den Kader zurück. Gegen Arsenal könnte aber auch Shootingstar Christian Kofane wieder im Sturm beginnen.

Der 19-Jährige erzählte am Dienstag von seinem großen Idol Samuel Eto’o und wünschte Kameruns Ikone alles Gute zum 45. Geburtstag. "Er hat mir gezeigt, dass alles möglich ist", sagte Kofane, der in den vergangenen beiden Spielen für die Werkself getroffen hat. "Und ich denke: Warum sollte ich das nicht auch schaffen?"