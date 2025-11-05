"Erinnert mich an Lahm": Schmidt schwärmt von Grimaldo

Voll des Lobes für den einstigen Schützling: Roger Schmidt hat sich entzückt über Alejandro Grimaldos Führungsrolle bei Bayer Leverkusen gezeigt. "Er erinnert mich an Philipp Lahm, weil er ein Außenverteidiger mit Spielmacherqualitäten ist. Er ist immer in Bewegung. Mit seiner Spielintelligenz kann er die Spieler um sich herum einsetzen und besser machen", sagte Schmidt im Interview mit der Bild-Zeitung.

Vor dem Wiedersehen mit Grimaldos Ex-Klub Benfica Lissabon in der Champions League am Mittwochabend (21.00 Uhr/DAZN) sieht Schmidt, der durch seine Trainer-Vita ebenfalls beiden Vereinen verbunden ist, den Spanier als Profiteur des Umbruchs bei Bayer: "Ich hatte immer den Eindruck, dass Grima international etwas unterschätzt wurde. Dabei ist er ein kompletter Spieler und eine hochprofessionelle Persönlichkeit. Ich freue mich sehr, dass er jetzt mehr Aufmerksamkeit bekommt."

Seit den Abgängen prägender Figuren wie Florian Wirtz oder Jeremie Frimpong ist Grimaldos Einfluss auf das Leverkusener Spiel gestiegen. Der oft ins Zentrum ziehende Außenverteidiger überzeugt seit Saisonbeginn mit Konstanz und Toren. Ganz besonders fallen Grimaldos Freistöße ins Auge - darauf will Schmidt seinen Ex-Schützling aber nicht reduzieren. "Er hat auch bei mir unglaublich gute Freistöße geschossen, seine Schusstechnik ist außergewöhnlich. Seine Bälle sind schwer zu berechnen. Aber Alejandro ist weit mehr als nur ein Freistoßkünstler. Er hat weder im Spiel noch im Training Schwankungen. Das erlebt man selten", sagte er.

Gemeinsam mit Grimaldo hatte Schmidt während seiner Zeit bei Benfica den Meistertitel geholt. Grimaldo gewann in sieben Jahren in Lissabon vier portugiesische Meisterschaften und einmal den Pokal. 2023 wechselte er zur Werkself.