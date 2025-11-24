"Großer Schritt": Toppmöller sieht gute Chancen gegen Bergamo

Trainer Dino Toppmöller sieht für Eintracht Frankfurt die kommende Aufgabe in der Champions League gegen Atalanta Bergamo als eine Art Schlüsselspiel fürs Weiterkommen. "Ich gehe davon aus, dass zehn oder elf Punkte reichen könnten", sagte der 45-Jährige dem kicker: "Die Auslosung bescherte uns ein knackiges Programm, aber wir haben uns eine ordentliche Ausgangsbasis erarbeitet, um in die Play-offs zu kommen. Mit einem Sieg gegen Bergamo könnten wir einen großen Schritt machen."

Derzeit liegt die Eintracht mit vier Zählern aus vier Spielen auf Rang 23 der Königsklasse. Mit Atalanta komme am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) "eine europäisch sehr erfahrene und unangenehm zu bespielende Mannschaft. Bergamo agiert viel Mann gegen Mann, sehr körperbetont", erklärte Toppmöller: "Mit unseren Fans im Rücken und der Wahnsinns-Atmosphäre rechnen wir uns gute Chancen aus, dass die drei Punkte in Frankfurt bleiben. Dafür werden wir hart arbeiten."

Nach dem Heimspiel gegen Atalanta muss die SGE noch nach Barcelona, im neuen Jahr geht es zu Außenseiter Qarabag Agdam sowie daheim gegen Tottenham Hotspur. Er warne "jetzt schon davor", Qarabag "zu unterschätzen", so der Trainer: "Viele im Umfeld rechnen bereits fest mit drei Punkten. Doch auch das ist eine richtig unangenehme Mannschaft mit vielen ausgebufften Profis. Sie haben nicht umsonst bei Benfica gewonnen und gegen Chelsea gepunktet."