"Gutes Auswärtsspiel": SGE schöpft Mut aus Barca-Pleite

Die Sensation hatte Eintracht Frankfurt auf der Baustelle Camp Nou zwar verpasst, der Ärger über das 1:2 (1:0) in der Champions League beim FC Barcelona hielt sich bei den Adlerträgern aber dennoch in Grenzen. "Wir mussten eine Reaktion zeigen, das ist uns gelungen", sagte Routinier Mario Götze nach der Partie bei Prime Video und sprach von einem "guten Auswärtsspiel."

Drei Tage nach der heftigen 0:6-Klatsche in der Bundesliga bei RB Leipzig präsentierten die Hessen beim spanischen Meister ein anderes Gesicht und gingen durch Ansgar Knauff in der 21. Minute gar in Führung. "Ein sehr besonderes, ein schönes Gefühl", sagte Knauff, trauerte aber auch den verpassten Punkten nach: "Unser Plan ist über weite Strecken sehr gut aufgegangen. Es ist bitter, dass wir nichts mitnehmen konnten."

Denn die Chancen auf das Erreichen der Play-offs in der Königsklasse sind mit der knappen Pleite, die der Doppelpack per Kopf von Jules Koundé (50., 53.) in der zweiten Halbzeit besiegelte, weiter gesunken. Mit vier Punkten aus fünf Partien liegt die Eintracht außerhalb der ersten 24 Plätze der Tabelle, die für die Teilnahme an der Zwischenrunde berechtigen.

"Wir werden bis zur letzten Minute kämpfen", stellte Götze klar, "solange wir noch die Möglichkeit haben, werden wir alles in die Waagschale werfen." Im Januar trifft die Eintracht noch auf Qarabag Agdam und Tottenham Hotspur. Zunächst aber ist die SGE am Samstag (15.30 Uhr/Sky) wieder in der Bundesliga gefordert, dann gastiert der FC Augsburg in der Mainmetropole.