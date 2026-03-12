"In Stücke gerissen": Presse zerlegt City und Guardiola

Pep Guardiola schlich mit gesenktem Kopf in die Kabine, die herbe Klatsche bei Real Madrid hatte den Star-Teammanager von Manchester City sichtlich mitgenommen. Und als wäre das 0:3 (0:3) nach einem Hattrick von Federico Valverde nicht schon Strafe genug, sparte die Presse zu Hause nicht mit Kritik an dem schwachen Auftritt der Cityzens.

Guardiola und Co. seien von Real förmlich "in Stücke gerissen" worden, schrieb The Telegraph. Und The Guardian meinte, der Premier League Klub sei von Real völlig zu Recht "vernichtet" und Guardiola wegen seiner offensiven Ausrichtung "als taktischer Neuling bloßgestellt" worden. Laut The Sun blickt City vor dem Rückspiel nächste Woche in Manchester (Dienstag, 21.00 Uhr/DAZN) "in den Abgrund". Der Tabellenzweite der Premier League droht in der Königsklasse zum dritten Mal in Serie an Real zu scheitern.

"Jetzt sieht es wirklich düster aus", sagte Bernardo Silva bei TNT Sports, dabei hatte Keeper Gianluigi Donnarumma mit einem gehaltenen Elfmeter von Vinicius Junior (58.) sogar noch Schlimmeres verhindert. Guardiola wollte indes die Hoffnung auf ein Comeback noch nicht ganz aufgeben. "Es ist, wie es ist. Ich hatte das Gefühl, dass wir besser waren als das Ergebnis. Jetzt ist es an der Zeit, sich zu erholen", sagte der Spanier: "Im Fußball weiß man nie. Wir werden es versuchen."