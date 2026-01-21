"Kein alltägliches Spiel": Wanner freut sich auf Bayern-Duell

Offensivspieler Paul Wanner vom niederländischen Spitzenklub PSV Eindhoven fiebert dem Aufeinandertreffen mit seinem Ex-Klub Bayern München in der Champions League entgegen. "Es wird kein alltägliches Spiel. Ich werde Teamkollegen, bekannte Gesichter wiedersehen", sagte Wanner der Sport Bild: "Ich freue mich jedenfalls sehr auf dieses Match."

Die PSV, souveräner Spitzenreiter in der Eredivisie, empfängt den deutschen Rekordmeister am 28. Januar (21.00 Uhr/DAZN) am letzten Spieltag der Champions-League-Ligaphase. "Wir wissen, dass Bayern aktuell eines der besten Teams der Welt ist. Aber wir haben auch Qualität: Wir wollen die Bayern ärgern und versuchen, sie zu Hause zu besiegen."

Wanner war im Alter von 13 Jahren an den FC Bayern Campus gekommen, bei den Profis kam er auf acht Einsätze. Nach Leihen an die SV Elversberg sowie an den 1. FC Heidenheim war er im Sommer 2025 fest nach Eindhoven gewechselt. Der Schritt war von Bayern Münchens Sportvorstand Max Eberl unterschwellig kritisiert worden.

"Es gibt im Fußballgeschäft immer mal verschiedene Meinungen, das gehört dazu. Ich bin froh, dass ich hier bin. Es gibt kein böses Blut, es ist alles in Ordnung", sagte Wanner. Er sei den Bayern dankbar, "weil ich dort viel lernen konnte und tolle Erfahrungen gemacht habe." Sein Fokus liege nun auf Eindhoven: "Das Kapitel Bayern ist aktuell nicht mehr in meinem Kopf, weil ich mich auf meine Leistungen hier konzentrieren will."