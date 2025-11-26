"Nicht notwendig": Ballack kritisiert Neuer

Bei der Führung des Gegners per Rempler aus dem Spiel genommen, beim entscheidenden Gegentor zu spät: Manuel Neuer erlebte im Gipfeltreffen der Champions League mit Bayern München beim FC Arsenal (1:3) einen gebrauchten Abend - und erntete Kritik von Michael Ballack. Der frühere DFB-Kapitän gab dem Torhüter eine Mitschuld an der ersten Saisonniederlage des deutschen Fußball-Rekordmeisters.

"Für mich zu wenig für ein Foulspiel, ein normaler Zweikampf, nicht strafwürdig", sagte Ballack über die Szene vor dem 0:1 durch Jurrien Timber (22.) nach einer Ecke und ergänzte zu Neuer: "Er will den Spieler selber blocken, gerät aus dem Rhythmus und verliert das Timing."

Beim 1:3 von Gabriel Martinelli (77.) sei Neuer dann "mit vollem Risiko" aus seinem Tor geeilt, "das war nicht notwendig. Manuel trifft da eine falsche Entscheidung. Wenn er auf den Ball geht, muss er ihn haben, das weiß er selber. Er hat sich entschieden, das Risiko zu gehen - und wird bestraft."

Neuer sei nunmal grundsätzlich ein Torhüter, "der mitspielt", sagte Ballack und betonte: "In vielen Phasen geht das gut und er rettet die Mannschaft. Hier ist es nach hinten losgegangen."