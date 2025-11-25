"Positiver Tag": Kompany zählt auf Kimmich und Gnabry

Bayern Münchens Trainer Vincent Kompany kann im Gipfeltreffen in der Champions League wie erhofft auf seine Leistungsträger Joshua Kimmich und Serge Gnabry zurückgreifen. Die beiden Nationalspieler haben sich für das Auswärtsspiel beim FC Arsenal am Mittwochabend (21 Uhr/DAZN) fit gemeldet. "Heute war ein positiver Tag für uns", sagte Kompany am Dienstagabend mit Hinblick auf das Personal: "Hoffentlich haben wir die ganze Mannschaft zur Verfügung."

Bereits am Mittag hatten Kimmich und Gnabry am Abschlusstraining in München teilgenommen. Kimmich war im Bundesligaspiel am vergangenen Samstag gegen den SC Freiburg (6:2) nach seiner Kapselblessur am Sprunggelenk geschont worden, Gnabry hatte wegen Kniebeschwerden pausiert.

Gerade beim Flügelspieler "haben wir ein bisschen Angst gehabt, muss ich ehrlich sagen", gestand Kompany. Aber es sehe "gut" aus, "er gibt gute Signale". Ob Gnabry auch ein Kandidat für die Startelf ist, sei eine Frage für Mittwoch. Kimmich dürfte anstelle von Leon Goretzka in der Startelf gesetzt sein.

Die Bayern führen die Tabelle der Königsklasse nach vier Siegen in vier Spielen an. Arsenal ist punktgleich Zweiter.