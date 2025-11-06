"So happy": Bayers erlösender Sieg in Lissabon

Kasper Hjulmand bekam das Lächeln nach seinem ersten Champions-League-Sieg kaum aus dem Gesicht. "Wir sind so happy. Es war sehr schwierig. Wir haben alles auf den Platz gebracht. Es war ein Fight", sagte der Trainer von Bayer Leverkusen nach dem hart erkämpften und glücklichen 1:0 (0:0)-Sieg bei Benfica Lissabon und Startrainer José Mourinho am DAZN-Mikrofon.

Dank Super-Joker Patrik Schick (65.) sowie einer starken Torhüterleistung von Mark Flekken durfte der Däne seinen ersten Erfolg als Trainer in der Königsklasse bejubeln. Für die personell gebeutelte Werkself war es am vierten Spieltag der Ligaphase ein erlösender Sieg. "Großes Lob für die Mannschaft, für die Spieler. Die drei Punkte sind sehr, sehr, sehr wichtig", betonte Hjulmand, dessen Team sich mit nun fünf Zählern im Play-off-Rennen zurückmeldete - und ohne den ganz großen Druck zum schweren Auswärtsspiel bei Manchester City (25. November) reisen kann.

Zwei Wochen nach dem 2:7-Debakel gegen Paris Saint-Germain und vier Tage nach der chancenlosen 0:3-Niederlage beim FC Bayern war der Auswärtssieg beim portugiesischen Rekordmeister für die neu zusammengestellte Werkself ein weiterer Entwicklungschritt. "Wir haben eine junge Mannschaft und nicht viel Erfahrungen mit solchen Spielen", sagte Matchwinner Patrik Schick bei DAZN. Für "den Teamspirit" habe der Sieg deshalb "sehr geholfen", fügte der Tscheche an: "So müssen wir weitermachen."