"Wäre schön gewesen": Kane verpasst 100. Elfmetertreffer

Harry Kane war nicht gänzlich zufrieden - dabei hatte der Torgarant den FC Bayern gerade mit einem Doppelpack vorzeitig ins Achtelfinale der Champions League geschossen. Der Grund: Ein verschossener Elfmeter, es wäre sein 100. Treffer vom Punkt gewesen. "Das wäre schön gewesen. Aber so ist das nun mal", sagte Kane nach dem 2:0 (0:0) gegen Union Saint-Gilloise bei DAZN.

"Deshalb trainiere ich, deshalb versuche ich, mich zu verbessern. Heute hat es nicht geklappt, aber beim nächsten Mal werde ich bereit sein", sagte Kane, der in seiner Karriere bislang 99 Elfmeter verwandelt hat, 13 ließ er liegen.

Für seinen Trainer war der seltene Fehlschuss kein Problem. "Er hat den verschossen und wir haben gewonnen. Jetzt kann er seine neue Liste wieder aufbauen, kein Problem. Elfmeter oder Flanke mit Kopfball, das ist ihm egal", sagte Vincent Kompany.

Zuletzt hatte Kane am 27. August im DFB-Pokalspiel bei Wehen Wiesbaden seinen einzigen Strafstoß im Bayern-Trikot vergeben. Diesmal setzte der 32-Jährige den Handelfmeter an die Latte (81.), zuvor hatte er gewohnt sicher vom Punkt zum 2:0 getroffen (55., Foulelfmeter) und auch die Führung per Kopf erzielt (52.).