Real im Rückspiel gegen City wohl mit Mbappé

Real Madrid kann im Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League bei Manchester City am Dienstag (21.00 Uhr/DAZN) wohl wieder auf seinen Stürmerstar Kylian Mbappé setzen. "Mbappé ist spielbereit", sagte Real-Trainer Álvaro Arbeloa am Montag. Der 27-Jährige hatte seinem Team wegen Knieproblemen in den vergangen fünf Spielen gefehlt und auch beim 3:0-Hinspielsieg gegen Manchester City in der vorigen Woche zusehen müssen.

"Ich kann es kaum erwarten, ihn wieder auf dem Platz zu sehen, ihm beim Spielen zuzusehen und die Tore zu genießen, die er schießt", ergänzte Coach Arbeloa. Auch der zuletzt angeschlagene Ex-Dortmunder Jude Bellingham reiste gemeinsam mit der Mannschaft auf die Insel - zu einem Einsatz wird der 22-Jährige aber noch nicht kommen.

"Bellingham wollte mit seinen Teamkollegen kommen", erklärte Arbeloa, "ich freue mich sehr, dass er wieder näher an die Mannschaft heranrückt." Wegen einer Oberschenkelverletzung hatte der Mittelfeldspieler gar die vergangenen neun Spiele verpasst.

Dank des deutlichen Vorsprungs aus dem Hinspiel geht Real als klarer Favorit auf den Viertelfinaleinzug in die Partie gegen das Team von Teamchef Pep Guardiola, die Madrilenen könnten die Skyblues in der dritten Saison hintereinander aus der Champions League werfen.